"Cibus cresce, aeroporto cala: la conferma che la vendita delle fiere da parte del Comune è stato un errore"

"Nello stesso giorno in cui l’ad di Fiere di Parma spa -si legge in una nota di Paolo Scarpa- enuncia i risultati straordinari di Cibus 2018, vengono pubblicati altri numeri, questi impietosi, dell'ulteriore passo indietro dell'aeroporto Verdi che perde il 54% dei passeggeri, scivolando verso gli ultimi posti tra gli scali aerei italiani (dati Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile). Cibus cresce sia in numero di visitatori e espositori sia in reputazione, se persino Milano sembra oggi ripensare le proprie strategie sul food riconoscendo a Parma una centralità conquistata con merito. E in questo quadro il Comune di Parma ha deciso di vendere le proprie quote societarie delle Fiere in attesa di eventuali interventi sull'aeroporto.

La Giunta non perde mai occasione per ribadire la raggiunta stabilità di bilancio del Comune i cui avanzi crescono ogni anno come si è visto anche dal consuntivo 2017. Che bisogno c'era di liberarsi di Fiere, che garantisce un utile crescente e che si conferma l'asset strategico più efficiente del sistema Parma? A chi giova questa operazione? Non certo al Comune di Parma. E ad oggi neppure all'agonizzante aeroporto il cui destino è appeso al filo di attesi quanto incerti finanziamenti sull'ordine di trenta milioni di Euro, oltre quelli promessi dalla Regione (dodici milioni). Di fronte a questo fabbisogno, i due milioni e mezzo previsti per "opere viabilistiche" sono solo la foglia di fico di una partita in cui il Comune di Parma gioca un ruolo da comparsa e gli attori protagonisti sono ben altri. Nel bene e nel male"