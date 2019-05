Comunali, eletti i primi sindaci: Tizzano, Tornolo, Monchio delle Corti

Claudio Riani di Monchio 2019 è il sindaco di Monchio delle Corti: ha ottenuto il 53,20% dei voti contro il 46,80% di voti ottenuti dal rivale Claudo Moretti di Destinazione Monchio. A Valmozzola è stato eletto sindaco Claudio Alzapiedi di Impegno Comune per Valmozzola che ha battuto il rivale Paolo Medioli di Valmozzola per il futuro: 62,36% di voti contro il 37,64%. A Corniglio è stato eletto Giuseppe Delsante della lista Corniglio in Comune, che ha battuto Paolo Baratta della lista Fratelli d'Italia-Lega Salvini Premier. A Terenzo è stato eletto Danilo Bevolacqua di 'Proseguiamo nel cambiamento' che ha ottenuto oltre il 71% dei voti, contro lo sfindate Johan Sebastino Marzani di Futuro con Orgoglio. Amilcare Bodria è stato confermato sindaco di Tizzano Val Parma con il 52% dei voti contro la sfidante Isabella Rossi.