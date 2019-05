Comunali: Peschiera è sindaco di Calestano, Mariani di Compiano

Calestano e Compiano hanno due nuovi primi cittadini. Francesco Peschiera è il nuovo sindaco di Calestano mentre Mariani è il nuovo sindaco di Compiano. In entrambi i Comuni infatti si era presentato un solo candidato. L'affluenza è stata rispettivamente del 59,20% e del 59,11%. L'affluenza generale per le Comunali in provincia di Parma è stata del 67,78%. Lo spoglio delle schede inizierà alle ore 14.