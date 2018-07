Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

COMUNICATO – ASILI NIDO GRATUITI 0-3 anni In attesa che questo nuovo Governo si occupi di questo tema fondamentale per venire incontro alle esigenze di tanti giovani famiglie, propongo anche su esempio della Regione Lombardia, la gratuità degli asili nido per tutti i nuclei famigliari dove entrambi i genitori abbiano un impiego, siano residenti a Fidenza da almeno 5 anni e a patto che il loro indicatore ISEE non superi la soglia dei 20.000€. Molti potranno obiettare sul fatto che la Regione Emilia-Romagna non ha attualmente previsto, a differenza della Lombardia questo genere di fondi per agevolare i Comuni ma credo che la nostra città possa affrontare tranquillamente e senza mettere a rischio i conti pubblici, una spesa al di sotto di 500.000€ circa all’anno, magari riducendo spese per eventi o progetti non fondamentali. Una misura semplice non molto costosa ma molto utile per agevolare tanti papà e tante mamme Fidentine. Ex assessore Del Comune di Fidenza Daniele Aiello Associazione Obiettivo Comun