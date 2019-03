"Con la Lega il 95% in meno di sbarchi rispetto all'anno scorso"

"I migranti sbarcati in Italia dal 1 gennaio al 15 marzo di quest’anno sono 335, mentre nel 2018, nello stesso periodo, erano 5.945: i dati indicano un crollo del 94,37% degli sbarchi. I rimpatri dall'inizio dell'anno fino al 13 marzo sono stati 1.354: le espulsioni sono quattro volte gli arrivi. Alla faccia di tutti quelli che dicevano che non si poteva fare. Bastano questi dati a qualificare alcune polemiche che ciclicamente leggiamo sui giornali”, dicono Laura Cavandoli e Maurizio Campari, parlamentari parmigiani della Lega.

“Nel frattempo - proseguono gli esponenti parmigiani del Carroccio - abbiamo velocizzato le pratiche per la richiesta di asilo: all’insediamento del Governo c’erano oltre 135 mila pratiche pendenti, oggi sono meno della metà. Crollano anche gli appigli per chi speculato sulle lentezze della burocrazia. Il Centrosinistra negli ultimi anni ha fatto entrare in Italia centinaia di migliaia di clandestini con la complicità di amministratori locali, cooperative amiche, ong e scafisti per alimentare il business dell’accoglienza. La Lega che in pochi mesi lo ha fermato: la differenza non è nelle dichiarazioni, ma nei fatti e i numeri lo confermano”.