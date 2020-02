Conclusa la riunione del sindaci, Pizzarotti: "Lavoriamo insieme per Parma e il suo territorio"

Coronavirus. La riunione in Prefettura tra tutti i sindaci del parmense si è conclusa. Il sindaco Federico Pizzarotti ha pubblicato un post su Facebook. "Si è conclusa la riunione in prefettura assieme a tutti i sindaci del territorio del parmense. La riunione è servita per fare il punto della situazione, e per iniziare a lavorare in sinergia e in squadra al fine di garantire sempre più ordine e controllo a Parma e nel parmense, applicando al meglio l'ordinanza emanata ieri dalla Regione, a tal proposito siamo in attesa di direttive più precise da parte dell'Emilia-Romagna. Vi comunico che è disponibile un nuovo numero verde regionale: 800 033 033. Si sta facendo squadra, tutti insieme, per Parma e il territorio. Andiamo avanti".