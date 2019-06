corvi (forza civica): dal nuovo maxi impianto di smaltimento liquami al degrado crescente in città, pessimo biglietto da visita in attesa di parma 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Nel silenzio più assoluto spunta il progetto di un un maxi impianto per lo smaltimento di fanghi, liquami e scarti vari che andrà ad arricchire la zona Nord della città in quanto collocato proprio al fianco di quell’inceneritore che più che debilitato dalla fame è sempre più pasciuto e sempre ben nutrito. L’amministrazione si è dimostrata talmente trasparente da farci apprendere la notizia direttamente dalla stampa, senza preoccuparsi di informare i suoi umili cittadini (men che meno i consiglieri comunali di minoranza). Questa “buona nuova” non va che ad aggiungersi al bollettino di guerra quotidiano di crimini dettati dall’irrisolto problema della sicurezza. Ma la risposta è bell’e pronta: noi siamo i razzisti brutti e cattivi che vogliono uno Stato di polizia mentre la soluzione è l’integrazione e l’amore universale. Le ultime vicende delle baby gang che sotto il Duomo e davanti al Battistero si affrontano indisturbate armate di coltelli e cocci di bottiglia senza curarsi minimamente di passanti e residenti sono solo dettagli che si risolveranno con la consueta politica del laissez-faire. Possiamo dormire sonni tranquilli, la nostra città si sta preparando nel migliore dei modi a Parma 2020, Capitale Italiana della Cultura: faremo senz’altro un figurone!" Così in una nota Alessandro Corvi, presidente dell'associazione politico-culturale Forza Civica.