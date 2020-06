Decreto Scuola, Cavandoli: "Maggiori sgravi fiscali e risorse"

“Le scuole paritarie sono abbandonate a se stesse: se a Conte e al Governo non interessano libertà e pluralismo educativo, si preoccupino almeno dei miliardi che gli asili, i nidi e le scuole private e paritarie, per il solo fatto di esistere, gli fanno risparmiare ogni anno. La Lega ha presentato diversi emendamenti al 'Decreto Scuola’ per sostenere un settore molto importante: 900 mila studenti e 150 mila lavoratori attendono gesti concreti”, dice Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega e membro della Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. “Nella disastrosa gestione del sistema educativo nazionale da parte di questo Governo – aggiunge la Cavandoli – la sorte peggiore di tutte sembra essere toccata alle scuole private e paritarie. Dimenticate e discriminate per ideologia, o per mera sciatteria, dall’esecutivo. Le 12.500 scuole paritarie partecipano a pieno titolo al sistema dell’istruzione del nostro Paese garantendo il pluralismo educativo e allo Stato un risparmio economico di almeno 5 miliardi. Senza aiuti, né sostegno, difficilmente riusciranno a superare la crisi imposta dalla chiusura obbligatoria per il Coronavirus”. “A Montecitorio la Lega ha presentato oltre 120 emendamenti al decreto legge 22/2020 sulla 'regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico’ per ottenere contributi per la copertura delle spese sostenute e da sostenere per la riapertura, risorse per l’attivazione dei protocolli di sicurezza necessari per l'inizio del nuovo anno scolastico, contributi per la didattica a distanza, estensione del credito d’imposta per affitti ed utenze, contributi alle rette e totale detrazione fiscale per le rette degli alunni che frequentano asili e scuole paritarie o private”, conclude l’esponente del Carroccio.

