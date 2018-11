Diego Rossi è Presidente della Provincia

31 ottobre 2018 – ore 23,30 – Il Sindaco di Borgo Val di Taro Diego Rossi ha ottenuto 295 voti validi, pari a 59.584 voti ponderati (calcolati in base alle fasce di popolazione residente del comune di ciascun elettore; l’affluenza al voto per il Presidente è stata del 66% degli aventi diritto.

Rossi, che era l’unico candidato in lizza, è stato quindi proclamato Presidente della Provincia di Parma, alle ore 23,30 di oggi, a Palazzo Giordani.

“Ho deciso di affrontare questa sfida con senso di responsabilità e di impegno istituzionale – afferma il neo eletto Presidente Diego Rossi - Abbiamo di fronte una nuova fase di trasformazione per le Province: questo Ente continua a gestire funzioni molto importanti per i cittadini e per tutto il territorio dalla viabilità, all'edilizia scolastica, alla pianificazione territoriale, con risorse assolutamente inferiori alle reali esigenze. Sarà quindi necessario continuare a valorizzare al meglio le professionalità interne per assolvere a questi compiti, quotidianamente. Ma la sfida sarà anche quella di rilanciare il ruolo politico-istituzionale della Provincia nei confronti degli altri livelli di Governo, sui temi che hanno bisogno di un coordinamento e di un supporto sovra-comunale. In ciò sarà fondamentale il lavoro del nuovo Consiglio che abbiamo appena eletto, e la relazione che costruiremo con tutto il territorio provinciale.”

Entrato in Consiglio Comunale a Borgo Val di Taro nel 2006, Diego Rossi ha ricoperto il ruolo di Vice Sindaco con delega al Bilancio ed alla Cultura; dal 2011 è stato eletto Sindaco, rieletto nel giugno 2016. Dal 2014 fa parte dell’Assemblea Provinciale dei Sindaci del Parmense, organismo della Provincia di Parma.

L’affluenza al voto per il Consiglio è stata del 71% degli aventi diritto.

Della lista Provincia Nuova, che ha ottenuto 17.863 voti ponderati, sono risultati eletti:

1. BENECCHI MARZIO - con voti ponderati 6.397

2. QUINTAVALLA GIUSEPPE - con voti ponderati 5.417

3. SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO - con voti ponderati 2.456

Della lista Insieme per il Territorio, che ha ottenuto 27.073 voti ponderati, sono risultati eletti:

1. GARBASI ALESSANDRO - con voti ponderati 6.273

2. TASSI-CARBONI ALESSANDRO - con voti ponderati 5.685

3. DE MARIA FERDINANDO - con voti ponderati 5.300

4. MARI ANDREA - con voti ponderati 2.420

Della lista Provincia Democratica Progressista, che ha ottenuto 33.295 voti ponderati, sono risultati eletti:

1. CANTONI GIANPAOLO - con voti ponderati 7.484

2. BERTOCCHI GIOVANNI - con voti ponderati 6.671

3. DELSANTE GIUSEPPE - con voti ponderati 5.396

4. TREVISAN MARCO - con voti ponderati 5.205

5. SPINA ALDO - con voti ponderati 4.695