Domenica live: Federico Pizzarotti, Giorgio Gori e Federico Sboarina a confronto

Successo di pubblico anche per l'interessante appuntamento serale della rassegna Domenica Live in Parma presso l'Arena Shakespeare. Il Vicedirettore de Il Sole 24 Ore, Alberto Orioli, ha intervistato i Sindaci Federico Pizzarotti, Giorgio Gori e Federico Sboarina. I tre sindaci sono stati sollecitati ad approfondire temi importanti: "Non c 'è politica senza cultura. A livello nazionale e a livello locale la partecipazione dei cittadini, se vuole contribuire al cambiamento, deve essere consapevole, e perciò colta. Ma lo scenario politico italiano, diventato il più complesso e conflittuale d'Europa, rischia di compromettere la comprensione delle sfide poste dall'innovazione. L'economia, la produzione e le città non possono permettersi i tempi e l'incertezza che caratterizzano la politica", ha chiuso chiuso così l'intervista il vicedirettore.

Programma completo su: www.domenicalive.it

Programma di sabato 16 giugno

Ore 10.00 - Piazza Garibaldi

Verso Parma 2020 – Cultura, infrastruttura dell’innovazione

Incontro con Pier Luigi Sacco, Patrizia Asproni, Alessandro Chiesi e Carlo Galloni

Coordina Francesca Velani

A cura di Promo PA Fondazione

Ore 12.00 - Piazza Garibaldi

Pupi Avati - Il film della mia vita

Il regista Pupi Avati dialoga con Michele Brambilla

Ore 17.00 - Piazza Garibaldi

La natura bifronte dell’informazione scientifica

Incontro con Giulio Giorello e Gilberto Corbellini

Ore 18.30 - Piazza Garibaldi

Divi duci guitti papi caimani.

L'immaginario del potere nel cinema italiano, da Rossellini a «The Young Pope» (Edizioni Bietti)

Dialogo fra l’autore Gianni Canova e Roberto Escobar

Ore 21.00 - Arena Shakespeare - Teatro Due

Charlot, the Tramp

Lezione concerto di e con Gianni Canova

Lorenzo Palmeri, tastiera

Shunya Sugawara, polistrumentista