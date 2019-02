Droga, Rainieri: "La Regione dia direttive per uniformare le polizie locali e permettere di arrestare i pusher anche a Parma"

Il Governatore Bonaccini dica al suo quasi alleato Pizzarotti di far fare alla Polizia Municipale di Parma di più contro lo spaccio di stupefacenti, così come hanno fatto altri sindaci di capoluoghi di provincia in Emilia-Romagna”. È quanto ha dichiarato il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, illustrando l’interrogazione che ha presentato in Regione a seguito di quanto è emerso da una recente inchiesta giornalistica per cui a Parma, negli ultimi anni, gli agenti di polizia municipale non hanno direttamente effettuato alcun arresto di spacciatore o sequestro di stupefacenti contrariamente ai loro colleghi di Modena, Reggio Emilia e Rimini che invece quel tipo di attività hanno effettuato con una certa frequenza.

“Abbiamo un’altra dimostrazione di come a Parma, da parte del Comune, si faccia troppo poco per contrastare il dilagare dello spaccio di droga che infesta la città e specialmente alcuni quartieri – ha quindi proseguito il Consigliere regionale leghista – Le possibilità di fare di più, soprattutto di dare un ruolo più attivo alla polizia municipale come in tante altre realtà ci sono, soprattutto perché ci sono leggi e direttive nazionali anche di recente emanazione che lo consentono, ma non se ne vuole colpevolmente usufruire. Pizzarotti e i suoi assessori preferiscono cercare di scaricare le responsabilità del degrado al governo nazionale ed in particolare al Ministro Salvini, probabilmente perché lo stesso sindaco, per ragioni di sue personali ambizioni politiche nazionali, preferisce la polemica con la Lega e il Governo piuttosto che fare l’interesse della città che amministra. A questo punto sia l’amministrazione regionale, che in materia di polizia locale ha un importante ruolo di coordinamento e può quindi impartire direttive, ad intervenire per uniformare l’attività di tutti i corpi di polizia locale in Emilia-Romagna in modo che anche la polizia municipale di Parma cominci ad arrestare e sequestrare droga, dando peraltro un aiuto maggiore alle forze dell’ordine dello Stato”.