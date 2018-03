Elezioni, l'affluenza alle 19 è oltre il 64%

Alle ore 19 di oggi, domenica 4 marzo 2018, nelle 207 sezioni elettorali del Comune di Parma, hanno votato n. 89059 elettori per la Camera, pari al 64,12 % degli aventi diritto al voto, e n. 84104 elettori per il Senato, pari al 64,87 % degli aventi diritto al voto. Per le elezioni politiche del 2013, in cui il voto fu espresso su due giorni, cioè domenica 24 e lunedì 25 febbraio, alla stessa ora di domenica avevano votato: per la Camera n.75878, pari al 55,17% degli aventi diritto al voto; per il Senato n.71912, pari al 55,89% degli aventi diritto al voto.