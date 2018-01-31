Partito Comunista: ecco i nomi dei candidati in Emilia Romagna
Ecco la composizione delle liste del Partito Comunista per la circoscrizione Emilia Romagna
Ecco la composizione delle liste del Partito Comunista per la circoscrizione Emilia Romagna.
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Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 01 [CESENA, RAVENNA, RIMINI, FORLI’]
1 RIZZO MARCO, TORINO, 12/10/1959
2 FIONDI IVANA, FORLI’ (FC) 16/05/1966
3 VISENTIN CANZIO GIUSEPPE, PADERNO DUGNANO (MI) 23/04/1957
4 PASSANITI RITA, BRONTE (CT) 23/01/1981
COLLEGI UNINOMINALI
EMILIA ROMAGNA 02 (CESENA) - STRADAIOLI LORIS, TORINO 21/02/1966
EMILIA ROMAGNA 03 (RAVENNA) - VISENTIN CANZIO GIUSEPPE, PADERNO DUGNANO (MI) 23/04/1957
EMILIA ROMAGNA 15 (RIMINI) - CONVERSI SARA, PARMA 12/04/1977
EMILIA ROMAGNA 16 (FORLI’) - VALENTI DENIS LORIS, DOTTIKON (SVIZZERA) 25/01/1965
Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 03 [IMOLA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, BOLOGNA-MAZZINI, BOLOGNA-CASALECCHIO DI RENO]
1 TAGLIAVINI ROBERTA, BOLOGNA 08/05/69
2 CIRINESI MICHELE, ERICE (TP) 25/11/1972
3 CONVERSI SARA, PARMA 12/04/1977
4 ALESSANDRI LUIGI, PARMA 08/09/1955
COLLEGI UNINOMINALI
EMILIA ROMAGNA 01 (IMOLA) - MONTANARI MATTEO, BOLOGNA 20/04/1987
EMILIA ROMAGNA 05 (SAN GIOVANNI IN PERSICETO) - PASSANITI RITA, BRONTE (CT) 23/01/1981
EMILIA ROMAGNA 06 (BOLOGNA-MAZZINI) - CIRINESI MICHELE, ERICE (TP) 25/11/1972
EMILIA ROMAGNA 07(BOLOGNA-CASALECCHIO DI RENO) - TAGLIAVINI ROBERTA, BOLOGNA 08/05/1969
Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 04 [SCANDIANO, PARMA, FIDENZA, PIACENZA, REGGIO EMILIA]
1 TRAPASSI MARCO, PARMA 09/04/1969
2 BERGAMINI LAURA, PARMA 14/05/1960
3 GAETANI GIORDANO, PARMA 12/09/1970
4 CONVERSI SARA, PARMA 12/04/1977
COLLEGI UNINOMINALI
EMILIA ROMAGNA 11 (SCANDIANO) - PETRELLA FRANCESCO, FOGGIA 02/12/1965
EMILIA ROMAGNA 12 (PARMA) - BERGAMINI LAURA, PARMA 14/05/1960
EMILIA ROMAGNA13 (FIDENZA) - PASSANITI ANTONINA, MALETTO (CT) 13/07/1979
EMILIA ROMAGNA 14(PIACENZA) - TRACUZZI SPADARO ROSANNA, MESSINA 23/09/1971
EMILIA ROMAGNA 17 (REGGIO EMILIA) - SCIORTINO RICCARDO, PARMA 06/06/1989
SENATO
Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 01
1 LAZZARI PIERANGELO, BERTINORO (FC) 05/05/1956
2 OLIVIERI FRANCA, PARMA 27/06/1963
3 DALL’ASTA GUGLIELMO, BORGO VAL DI TARO (PR) 23/11/1946
4 MARANO STELLA, CARAPELLE (FG) 04/11/1966
COLLEGI UNINOMINALI
EMILIA ROMAGNA 01 - RIMINI - MARANO STELLA, CARAPELLE (FG) 04/11/1966
EMILIA ROMAGNA 02 – RAVENNA - OLIVIERI FRANCA, PARMA 27/06/1963
EMILIA ROMAGNA 03 – FERRARA - GATTO LORENZO, NAPOLI 01/08/1961
EMILIA ROMAGNA 04 - BOLOGNA - AIELLO WALTER, TORRE DEL GRECO (NA) 18/08/1957
Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 02
1 COSTA PATRIZIA, PARMA 05/02/1959
2 BONALI GIULIO MARIA, CREMONA 15/08/1952
3 GIURIOLA DONATELLA MARIA, VERONA 18/04/1951
4 PASQUA GIACOMO, PARMA 09/09/1942
COLLEGI UNINOMINALI
EMILIA ROMAGNA 05 - MODENA - BERTINELLI UGO, PARMA 05/09/1957
EMILIA ROMAGNA 06 – REGGIO EMILIA - COSTA PATRIZIA, PARMA 05/02/1959
EMILIA ROMAGNA 07 – PARMA - APOSTOLOU GEORGIOS, ATENE (GRECIA) 10/07/1954
EMILIA ROMAGNA 08 - PIACENZA - GIURIOLA DONATELLA MARIA, VERONA 18/11/1951