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Partito Comunista: ecco i nomi dei candidati in Emilia Romagna

Ecco la composizione delle liste del Partito Comunista per  la circoscrizione Emilia Romagna

Redazione

Ecco la composizione delle liste del Partito Comunista per  la circoscrizione Emilia Romagna.

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Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 01 [CESENA, RAVENNA, RIMINI, FORLI’]

1 RIZZO MARCO,  TORINO, 12/10/1959

2 FIONDI IVANA, FORLI’ (FC) 16/05/1966

3 VISENTIN CANZIO GIUSEPPE, PADERNO DUGNANO (MI) 23/04/1957

4 PASSANITI RITA, BRONTE (CT) 23/01/1981

COLLEGI UNINOMINALI

EMILIA ROMAGNA 02 (CESENA) - STRADAIOLI LORIS, TORINO 21/02/1966

EMILIA ROMAGNA 03 (RAVENNA) - VISENTIN CANZIO GIUSEPPE, PADERNO DUGNANO (MI) 23/04/1957

EMILIA ROMAGNA 15 (RIMINI) - CONVERSI SARA, PARMA 12/04/1977

EMILIA ROMAGNA 16 (FORLI’) - VALENTI DENIS LORIS, DOTTIKON (SVIZZERA) 25/01/1965


Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 03 [IMOLA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, BOLOGNA-MAZZINI, BOLOGNA-CASALECCHIO DI RENO]

1 TAGLIAVINI ROBERTA, BOLOGNA 08/05/69

2 CIRINESI MICHELE, ERICE (TP) 25/11/1972

3 CONVERSI SARA, PARMA 12/04/1977

4 ALESSANDRI LUIGI, PARMA 08/09/1955

COLLEGI UNINOMINALI

EMILIA ROMAGNA 01 (IMOLA) - MONTANARI MATTEO, BOLOGNA 20/04/1987

EMILIA ROMAGNA 05 (SAN GIOVANNI IN PERSICETO) - PASSANITI RITA, BRONTE (CT) 23/01/1981

EMILIA ROMAGNA 06 (BOLOGNA-MAZZINI) - CIRINESI MICHELE, ERICE (TP) 25/11/1972

EMILIA ROMAGNA 07(BOLOGNA-CASALECCHIO DI RENO) - TAGLIAVINI ROBERTA, BOLOGNA 08/05/1969


Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 04 [SCANDIANO, PARMA, FIDENZA, PIACENZA, REGGIO EMILIA]

1 TRAPASSI MARCO, PARMA 09/04/1969

2 BERGAMINI LAURA, PARMA 14/05/1960

3 GAETANI GIORDANO, PARMA 12/09/1970

4 CONVERSI SARA, PARMA 12/04/1977

COLLEGI UNINOMINALI

EMILIA ROMAGNA 11 (SCANDIANO) - PETRELLA FRANCESCO, FOGGIA 02/12/1965

EMILIA ROMAGNA 12 (PARMA) - BERGAMINI LAURA, PARMA 14/05/1960

EMILIA ROMAGNA13 (FIDENZA) - PASSANITI ANTONINA, MALETTO (CT) 13/07/1979

EMILIA ROMAGNA 14(PIACENZA) - TRACUZZI SPADARO ROSANNA, MESSINA 23/09/1971

EMILIA ROMAGNA 17 (REGGIO EMILIA) - SCIORTINO RICCARDO, PARMA 06/06/1989


SENATO

Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 01

1 LAZZARI PIERANGELO, BERTINORO (FC) 05/05/1956

2 OLIVIERI FRANCA, PARMA 27/06/1963

3 DALL’ASTA GUGLIELMO, BORGO VAL DI TARO (PR) 23/11/1946

4 MARANO STELLA, CARAPELLE (FG) 04/11/1966

COLLEGI UNINOMINALI

EMILIA ROMAGNA 01 - RIMINI -  MARANO STELLA, CARAPELLE (FG) 04/11/1966

EMILIA ROMAGNA 02 – RAVENNA - OLIVIERI FRANCA, PARMA 27/06/1963

EMILIA ROMAGNA 03 – FERRARA - GATTO LORENZO, NAPOLI 01/08/1961

EMILIA ROMAGNA 04 - BOLOGNA - AIELLO WALTER, TORRE DEL GRECO (NA) 18/08/1957


Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 02

1 COSTA PATRIZIA, PARMA 05/02/1959

2 BONALI GIULIO MARIA, CREMONA 15/08/1952

3 GIURIOLA DONATELLA MARIA, VERONA 18/04/1951

4 PASQUA GIACOMO, PARMA 09/09/1942

COLLEGI UNINOMINALI

EMILIA ROMAGNA 05 - MODENA -  BERTINELLI UGO, PARMA 05/09/1957

EMILIA ROMAGNA 06 – REGGIO EMILIA - COSTA PATRIZIA,  PARMA 05/02/1959

EMILIA ROMAGNA 07 – PARMA - APOSTOLOU GEORGIOS, ATENE (GRECIA) 10/07/1954

EMILIA ROMAGNA 08 - PIACENZA - GIURIOLA DONATELLA MARIA, VERONA 18/11/1951

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