Intervista alla candidata capolista per il Senato al plurinominale per Parma e candidata nel collegio uninominale di Parma – Reggio per Liberi e Uguali, ex assessore all'Ambiente di Comune e Provincia, consigliere regionale e consigliere comunale a Sissa-Trecasali: "I tre temi fondamentali? Ambiente, scuola e lavoro".