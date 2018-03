Elezioni del 4 marzo: affluenza alle ore 12 a Parma oltre il 22%

Alle ore 12 di oggi, domenica 4 marzo 2018, nelle 207 sezioni elettorali del Comune di Parma, hanno votato:

Elezioni del Senato

Numero votanti ore 12.00 TOTALE 29704

Elettori Maschi : 60862

Elettori Femmine : 68794

Elettori Totali :129656

VOTANTI : 22,91 %

Elezioni della Camera

Numero votanti ore 12.00 TOTALE 30628

Elettori Maschi : 65585

Elettori Femmine : 73302

Elettori Totali :138887

VOTANTI : 22,05 %

Per le elezioni politiche del 2013, in cui il voto fu espresso su due giorni, cioè domenica 24 e lunedì 25 febbraio,alla stessa ora di domenica avevano votato: per la Camera n.27804, pari al 20,22% degli aventi diritto al voto; per il Senato n.26953, pari al 20,95% degli aventi diritto al voto. Tra Parma e provincia l'affluenza alle 12 è stata del 22,39%.

A livello nazionale, alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di comuni (7.554 su 7.958).