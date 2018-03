Elezioni 2018, i risultati del Collegio di Fidenza per la Camera: chi ha vinto

GIOVANNI BATTISTA TOMBOLATO 49.200 43,04 LEGA 29.201 27,89 FORZA ITALIA 12.026 11,48 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.630 4,42 NOI CON L'ITALIA - UDC 653 0,62 FABRIZIO SAVANI 29.331 25,67 MOVIMENTO 5 STELLE 26.315 25,13 GIUSEPPE ROMANINI 27.301 23,88 PARTITO DEMOCRATICO 20.626 19,70 +EUROPA 2.620 2,50 ITALIA EUROPA INSIEME 650 0,62 CIVICA POPOLARE LORENZIN 448 0,42 LIVIA LUDOVICO 3.227 2,95 LIBERI E UGUALI 2.956 2,82 PIERPAOLO MORA 1.228 1,12 CASAPOUND ITALIA 1.166 1,11 STEFANO CAROSINO 1.171 1,07 POTERE AL POPOLO! 1.086 1,03 ANTONINA PASSANITI 1.070 0,98 PARTITO COMUNISTA 1.036 0,98 ROBERTO VECCHIETTINI 540 0,49 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 503 0,48 STEFANO CIRELLA 529 0,48 ITALIA AGLI ITALIANI 495 0,47 FEDERICO TOSCANI 180 0,16 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 156 0,14 SAMANTHA ARMANI 120 0,10 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 110 0,10

Il collegio di FIdenza e Salsomaggiore per la Camera dei Deputati è quello nel quale ci saranno più incertezze rispetto all'esito delle elezioni: li sfidanti sono Giuseppe Romanini, candidato del Pd e parlamentare uscente, in teoria il favorito: a contendere il seggio ci saranno Fabrizio Savani del Movimento 5 Stelle, da sempre critico con l'Amministrazione Pizzarotti, Gian Battista Tombolato per la Lega e Livia Ludovico neurologa all'Ospedale di Vaio, per Liberi e Uguali, ci sarà anche Stefano Carosino per Potere al Popolo.