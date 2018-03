Elezioni 2018, i risultati del Collegio plurinominale per la Camera Parma Piacenza Reggio: chi ha vinto

Per il collegio plurinominale per la Camera, che comprende Parma, Piacenza e Reggio Emilia, non c'è nessun candidato parmigiano tra le fila del Pd: il capolista sarà il ministro della giustizia Andrea Orlando: la sfida sarà con la parmigiana Francesca Gambarini di Forza Italia, terza in lista dietro Michaela Biancofiore e Galeazzo Bignami. Massimo De Matteis invece si presenterà per Fratelli d'Italia nel collegio della camera di Modena.