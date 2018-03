Elezioni 2018, i risultati del Collegio uninominale di Parma per il Senato chi ha vinto

Collegio uninominale di Parma per il Senato della Repubblica

147 sez su 520

GIORGIO PAGLIARI 86.691 31,33 PARTITO DEMOCRATICO 74.170 20,27 +EUROPA 8.879 2,42 ITALIA EUROPA INSIEME 2.150 0,58 CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.503 0,41 MARIA SAPONARA

ELETTO 84.486 30,53 LEGA 52.686 14,40 FORZA ITALIA 25.968 7,09 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 9.064 2,47 NOI CON L'ITALIA - UDC 1.369 0,37 MARCO MONTANARI 76.951 27,81 MOVIMENTO 5 STELLE 76.977 21,04 GABRIELLA MEO 11.283 4,07 LIBERI E UGUALI 11.288 3,08 MARIA SAPONARA 4.594 1,66 LEGA 52.686 14,40 FORZA ITALIA 25.968 7,09 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 9.064 2,47 NOI CON L'ITALIA - UDC 1.369 0,37 MARGHERITA BECCHETTI 3.798 1,37 POTERE AL POPOLO! 38.00 1,03 GEORGIOS APOSTOLOU 2.891 1,04 PARTITO COMUNISTA 2.892 0,79 FLORIANA CAPORALI 1.834 0,66 CASAPOUND ITALIA 1.834 0,50 ISABELLA SPANO' 1.564 0,56 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.565 0,42 BARBARA DINARDO 1.109 0,40 ITALIA AGLI ITALIANI 1.109 0,30 ANDREA DAVOLO 596 0,21 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 597 0,16 FRANCESCA VECCHINI 533 0,19 DESTRE UNITE - FORCONI 534 0,14 LUCA BENASSI 355 0,12 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 355 0,09

E' il senatore uscente del Pd Gorgio Pagliari il favorito per l'elezione nel Collegio uninominale di Parma, che comprende anche una parte della provincia di Reggio Emilia, per il Senato. La sfidante di Pagliati è Maria Saponara, candidata con la Lega, alla sua prima esperienza politica. Si affronteranno quindi una new entry di un partito che è dato in forte ascesa e un politico 'storico' del territorio parmigiano, rispetto al quale il Pd ha confermato la fiducia. Oltre a loro concorreranno anche il reggiano Marco Montanari, che si presenta con il Movimento 5 Stelle, e Gabriella Meo, ex consigliera regionale dei Verdi che si presenta con Libero e Uguali di Grasso. Ci sarà anche Margherita Becchetti, anche lei alla sua prima esperienza politica con Potere al Popolo.

Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati del collegio