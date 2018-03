Elezioni 2018, i risultati del Collegio di Piacenza per la Senato: chi ha vinto

PIETRO PISANI

ELETTO 113.773 45,14 LEGA 69.251 18,81 FORZA ITALIA 32.163 8,74 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 12.902 3,50 NOI CON L'ITALIA - UDC 1.622 0,44 PIERLUIGI BARONIO 59.932 23,77 MOVIMENTO 5 STELLE 59.932 16,28 PAOLA GAZZOLO 55.612 22,06 PARTITO DEMOCRATICO 46.732 12,69 +EUROPA 6.283 1,70 ITALIA EUROPA INSIEME 1.383 0,37 CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.214 0,32 ALESSANDRO GHISONI 8.922 3,54 LIBERI E UGUALI 8.922 2,42 MASSIMO PENSO 2.696 1,06 CASAPOUND ITALIA 2.696 0,73 NICOLETTA ARIOSI 2.472 0,98 POTERE AL POPOLO! 2.472 0,67 DONATELLA MARIA GIURIOLA 2.289 0,90 PARTITO COMUNISTA 2.289 0,62 PIETRO PISANI 2.165 0,85 LEGA 69.251 18,81 FORZA ITALIA 32.163 8,74 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 12.902 3,50 NOI CON L'ITALIA - UDC 1.622 0,44 GIOVANNI PIETRO ZONCATI 1.762 0,69 ITALIA AGLI ITALIANI 1.762 0,47 VITTORIO MELANDRI 1.166 0,46 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.166 0,31 GIOVANNI BRUNO 583 0,23 DESTRE UNITE - FORCONI 583 0,15 ORIETTA PIAZZA 357 0,14 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 357 0,09 MONICA CASTAGNETTI 302 0,11 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 302 0,08

Per il collegio relativo a Fidenza, che comprende anche Piacenza, per il Senato la sfida è tra il Pd, che candida l'assessora regionale Paola Gazzolo, e il leghista Pietro Pisani, noto esponenente della Lega di Piacenza: tra i candidati anche Roberto Bernardini per Liberi e Uguali ed ex sindaco di San Secondo e Pierluigi Baronio per il Movimento 5 Stelle.