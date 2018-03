Elezioni 2018, i risultati del Collegio di Fidenza per la Camera: chi ha vinto

Il collegio di FIdenza e Salsomaggiore per la Camera dei Deputati è quello nel quale ci saranno più incertezze rispetto all'esito delle elezioni: li sfidanti sono Giuseppe Romanini, candidato del Pd e parlamentare uscente, in teoria il favorito: a contendere il seggio ci saranno Fabrizio Savani del Movimento 5 Stelle, da sempre critico con l'Amministrazione Pizzarotti, Gian Battista Tombolato per la Lega e Livia Ludovico neurologa all'Ospedale di Vaio, per Liberi e Uguali, ci sarà anche Stefano Carosino per Potere al Popolo.