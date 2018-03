Per il collegio relativo a Fidenza, che comprende anche Piacenza, per il Senato la sfida è tra il Pd, che candida l'assessora regionale Paola Gazzolo, e il leghista Pietro Pisani, noto esponenente della Lega di Piacenza: tra i candidati anche Roberto Bernardini per Liberi e Uguali ed ex sindaco di San Secondo e Pierluigi Baronio per il Movimento 5 Stelle.