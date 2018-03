Elezioni - Annibali: "Risultati pesantemente negativi"

“E’ sempre difficile commentare una sconfitta, ma voglio vedere qualcosa di buono anche in questi risultati pesantemente negativi: tanti elettori hanno deciso di votarmi direttamente, mettendo una croce sul mio nome nella scheda elettorale. Un segno di stima, che certamente porterò con me, anche perché il mio impegno per Parma e per i parmigiani non finisce certamente qui”.

Lucia Annibali, commenta con queste parole i risultati definitivi del seggio in cui era candidata alla Camera dei Deputati. “Voglio dire grazie dal profondo del cuore a tutte le persone che mi hanno votato, ai tanti che mi hanno sostenuto e aiutato anche all’interno del Partito democratico di Parma”.



“Non è il risultato in cui speravo, l’andamento nazionale non mi ha certamente aiutato, ma non è ancora il momento di fare analisi dettagliate del voto. La realtà è che la maggioranza dei parmigiani ha deciso di dare la fiducia ad altri, e io non posso che rispettare questa decisione. Voglio far arrivare, a chi avrà il privilegio di rappresentare questo territorio, il mio augurio di buon lavoro”.