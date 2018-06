Elezioni amministrative: si vota a Salsomaggiore e a Solignano

Elezioni comunali di domenica 10 giugno. Nel parmense si vota a Salsomaggiore Terme e a Solignano. I seggi sono aperti dalle ore 7 alle ore 23. Il centro più importante di queste elezioni amministrative, per la provijncia di Parma è Salsomaggiore: la sfida è tra quattro candidati appoggiati da otto liste. Il Pd candida il sindaco uscente Filippo Fritelli, che è anche presidente della Provincia. Fritelli è appoggiato anche dalla lista civica 'Siamo Salso'. Il centrodestra invece candidaa Anna Volpicelli, appoggiata da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Udc. Il Movimento 5 Stelle schiera Giuseppe d'Andrea, storico militante della forza politica guidata da Di Maio. In campo anche Giorgio Vernazza con la lista 'Salso futura'. A Solignano invece si sfideranno in due: Lorenzo Bonazzi si ricandida con la lista 'Con noi per il futuro' mentre Andrea Mazzieri per la lista 'Solignano Civica'.