Elezioni. Romanini (PD): “Questa candidatura è una grande responsabilità verso la provincia di Parma”

“La candidatura nel collegio uninominale che comprende la gran parte dei comuni della nostra provincia è una grande responsabilità che assumo con impegno e determinazione. In questi quattro anni di mandato ho cercato di rappresentare con dedizione tutto il territorio provinciale e mi onoro del fatto che mi sia stata offerta l’opportunità di continuare il lavoro avviato. I progetti iniziati e, purtroppo, non ancora portati a termine sono diversi, in primis, la legge sulla denominazione del ‘pane fresco’ di cui sono stato proponente e primo firmatario, che è stata approvata a dicembre dalla Camera ma che la conclusione della legislatura non ha consentito di portare a compimento al Senato. Nei prossimi 45 giorni voglio proseguire quell’attività di ascolto che ho sempre cercato di mantenere attiva durante la legislatura: il collegio è ampio e le priorità da affrontare numerose, ma credo ci siano tutte le condizioni, per la nostra provincia, di continuare ad avere una rappresentanza radicata sul territorio in Parlamento”.

“Sono sinceramente rammaricato per l’esclusione di Patrizia Maestri. Per il suo impegno e per la passione che ha dimostrato in questi anni, anche nei momenti più difficili, certamente la sua candidatura, come unanimemente riconosciuto anche dal PD di Parma, avrebbe rappresentato un valore aggiunto. Spero ed anzi sono certo che Patrizia non farà mancare il suo contributo sui temi del lavoro e dei diritti in particolare. Come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni, fianco a fianco alla Camera, anche nelle prossime settimane conto di averla al mio fianco in questa difficile competizione”