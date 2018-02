Elezioni: le aperture del Servizio Igiene Pubblica per le certificazioni agli elettori fisicamente impediti al voto

Le persone che, per grave impedimento fisico, non sono in grado di votare, ad esempio per cecità o seri problemi alla vista, grave deficit motorio delle mani o amputazione, paralisi, ecc., possono chiedere all’Azienda USL il certificato medico che attesti tale condizione e ottenere così il consenso ad essere accompagnate in cabina elettorale da una persona di fiducia. Il certificato rilasciato dall’AUSL va presentato all’ufficio elettorale del Comune dove si vota.

Per ottenere il certificato, occorre rivolgersi agli ambulatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL, nei giorni ed orari di seguito indicati.

Distretto di Parma

Parma, via Vasari n. 13/A

Mercoledì 28 febbraio dalle 8 alle 12

Giovedì 1 marzo dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

Venerdì 2 marzo dalle 9 alle 12

Sabato 3 marzo dalle 9 alle 12

Colorno, Casa della Salute via suor Maria n. 3

Venerdì 2 marzo dalle 10.45 alle 11.45

Sorbolo, via del Donatore n. 2

Venerdì 2 marzo dalle 8.30 alle 9.30

San Polo di Torrile, nella sede comunale

Venerdì 2 marzo dalle 12 alle 12.45

Mezzani, nella sede comunale

Venerdì 2 marzo dalle 9.45 alle 10.30

Distretto Sud-Est

Traversetolo, Casa della Salute via IV Novembre, 95

Lunedì 26 febbraio dalle 9 alle 10

Neviano, nella sede comunale

Lunedì 26 febbraio dalle 11 alle 12

Felino, Casa della Salute Martedì via Perlasca n. 9

Martedì 27 febbraio dalle 9 alle 10

Calestano, via del Bocco n. 2

Martedì 27 febbraio dalle 11 alle 12

Langhirano, Casa della Salute via Roma n. 42/1

Mercoledì 28 febbraio dalle 8.30 alle 12

Giovedì 1 marzo dalle 10.30 alle 12

Venerdì 2 marzo dalle 9 alle 10.30

Sabato 3 marzo dalle 9.30 alle 11.30

Palanzano, piazza Ferrari

mercoledì 28 febbraio dalle 10 alle 11

Monchio delle Corti, loc. Monchio Basso

mercoledì 28 febbraio dalle 12 alle 13

Collecchio, Casa della Salute via Berlinguer n. 2

Giovedì 1 marzo dalle 8.30 alle 12

Sala Baganza, Casa della Salute via del Mulino n. 1

Venerdì 2 marzo dalle 9 alle 10

Corniglio, via del Castello

Venerdì 2 marzo dalle 9 alle 10

Tizzano Val Parma via della Croce Rossa

Venerdì 2 marzo dalle 11 alle 12

Monticelli Terme, Casa della Salute Via Bassi n. 5

Venerdì 2 marzo dalle 11.30 alle 12.30

Distretto di Fidenza

San Secondo, Casa della Salute piazza Martiri della Libertà n. 24

Lunedì 26 febbraio dalle 9 alle 13

Venerdì 2 marzo dalle 9 alle 9.30

Noceto, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 30

Mercoledì 28 febbraio dalle 9 alle 13

Giovedì 1 marzo dalle 10.45 alle 11.15

Fidenza, via don Tincati n. 5 loc. Vaio

Giovedì 1 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17

Soragna, nella sede comunale

Giovedì 1 marzo dalle 9 alle 9.30

Fontevivo, nella sede comunale

Giovedì 1 marzo dalle 10 alle 10.30

Fontanellato, nella sede comunale

Giovedì 1 marzo dalle 11.30 alle 12

Busseto, Casa della Salute via Paganini n. 13

Venerdì 2 marzo dalle 9 alle 9.30

Polesine Zibello, nella sede comunale di Zibello

Venerdì 2 marzo dalle 9.45 alle 10.15

Roccabianca, nella sede comunale

Venerdì 2 marzo dalle 10.45 alle 11.15

Sissa Trecasali, nella sede comunale di Sissa

Venerdì 2 marzo dalle 9.45 alle 10.15

Salsomaggiore, via Roma n. 9/A

Venerdì 2 marzo dalle 11.15 alle 11.45

Distretto Valli Taro e Ceno

Borgotaro, via Benefattori n. 12

Lunedì 26 febbraio dalle 9 alle 13

Venerdì 2 marzo dalle 12 alle 13

Fornovo, via Solferino n. 34

Martedì 27 febbraio dalle 9 alle 13

Venerdì 2 marzo dalle 12 alle 13

Bedonia, nella sede comunale

Mercoledì 28 febbraio dalle 9 alle 10

Compiano, nella sede comunale

Mercoledì 28 febbraio dalle 10.30 alle 11.30

Tornolo, nella sede comunale

Mercoledì 28 febbraio dalle 12 alle 13

Bore, nella sede comunale

Mercoledì 28 febbraio dalle 10 alle 11

Pellegrino P.se, nella sede comunale

Mercoledì 28 febbraio dalle 12 alle 13

Valmozzola, nella sede comunale

Giovedì 1 marzo dalle 9 alle 10

Solignano, nella sede comunale

Giovedì 1 marzo dalle 10.30 alle 11.30

Terenzo, nella sede comunale

Giovedì 1 marzo dalle 12 alle 13

Varsi, nella sede comunale

Giovedì 1 marzo dalle 10 alle 11

Bardi, nella sede comunale

Giovedì 1 marzo dalle 12 alle 13

Berceto, nella sede comunale

Venerdì 2 marzo dalle 9 alle 10

Albareto, nella sede comunale

Venerdì 2 marzo dalle 10.30 alle 11.30

Medesano, nella sede comunale

Venerdì 2 marzo dalle 9 alle 10