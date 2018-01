Elezioni: Lucia Annibali candidata per il Pd a Parma

Lucia Annibali sarà candidata a Parma per il Partito Democratico nelle elezioni pilitiche del 4 marzo 2018. La decisione è arrivata dalla direzione del Pd: l'avvocatessa, sfregiata dall'acido dal suo ex fidanzato, correrà per un seggio alla Camera dei Deputati. Sarà invece esclusa l'attuale parlamentare Patrizia Maestri, che nei giorni scorsi aveva chiesto spiegazioni, anche tramite Facebook, rispetto ad alcune indiscrezioni di stampa. Sono stati invece confermati Giorgio Pagliari, che sarà candidato al Senato e Giuseppe Romanini, candidato alla Camera.

I candidati del Pd in Emilia

CAMERA - Collegi uninominali. Imola: Serse Soverini; Cesena: Fabrizio Landi; Ravenna: Alberto Pagani. Ferrara: Dario Franceschini; San Giovanni in Persiceto: Francesco Critelli; Bologna Mazzini: Andrea De Maria; Bologna Casalecchio: Gianluca Benamati. Cento: Stefano Vaccari; Modena: Beatrice Lorenzin; Sassuolo: Gianni Cuperlo; Scandiano: Antonella Incerti. Parma: Lucia Annibali; Fidenza: Giuseppe Romanini; Piacenza: Patrizia Calza. Rimini: Sergio Pizzolante. Forlì: Marco Di Maio. Reggio Emilia: Graziano Delrio

Collegi plurionominali. E-R 1 (Romagna): Dario Franceschini, Giuditta Pini, Sandro Gozi, Lia Quartapelle. E-R 2 (Ferrara/Modena): Piero Fassino, Lucia Annibali, Edoardo Patriarca, Barbara Paron. E-R 3 (Bologna): Carla Cantone, Luca Rizzo Nervo (due nomi da definire). E-r 4 (Emilia ovest): Andrea Orlando, Paola De Micheli, Luigi Marattin.

SENATO - Collegi uninominali: Rimini: Tiziano Arlotti; Ravenna: Stefano Collina; Ferrara: Sandra Zampa; Bologna: Pierferdinando Casini; Modena: Andrea Rossi; Reggio Emilia: Vanna Iori; Parma: Giorgio Pagliari; Piacenza: Paola Gazzolo. Collegi plurinominali: E-R 1 (Bologna-Romagna): Daniele Manca, Teresa Bellanova, Ernesto Carbone, Francesca Puglisi. E-R 2 (Emilia): Valeria Fedeli, Matteo Richetti, Paola Boldrini