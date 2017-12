elezioni politiche 2018: raccolta firme lista sinistra rivoluzionaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Proseguirà anche in questo fine settimana la raccolta firme per la presentazione della lista Sinistra Rivoluzionaria alle elezioni politiche 2018. Saremo presenti con banchetti e materiale informativo nelle vie del centro. Venerdì 29 dicembre, dalle 18 alle 20 lungo via d’Azeglio. Sabato 30 dicembre, dalle 9 alle 13 sotto i portici dell’ospedale vecchio di via d’Azeglio Sabato 30 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, sotto i portici di via Mazzini Per info e contatti: 338 836 6924 – Facebook: Sinistra Classe Rivoluzione Parma