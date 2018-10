Elezioni provinciali: tutte le liste e le candidature ammesse

L’Ufficio elettorale provinciale comunica che tutte le tre liste presentate per le elezioni del Consiglio provinciale sono state ammesse, con tutti i 29 candidati, così come è stata ammessa la candidatura a presidente di Diego Rossi, sindaco di Borgo Val di Taro.

Le elezioni si svolgeranno mercoledì 31 ottobre 2018, dalle 8 alle 20.

A seguire, in serata, verrà effettuato lo spoglio delle schede, quindi la proclamazione degli eletti.

Saranno ammessi al voto sindaci e consiglieri comunali in carica, muniti di documento di identità valido.

RAPPRESENTANTI DI LISTA

Le designazioni dei rappresentanti al seggio possono essere presentate direttamente al Presidente del Seggio elettorale provinciale, insediato nella sede della Provincia di Parma,a palazzo Giordani, in Viale Martiri della Libertà n. 15, al 1° piano (Sala Savani – tel. 0521 931900), martedì 30 ottobre 2018 – dalle 15 alle 17, oppure possono essere presentate direttamente al Presidente del Seggio elettorale provinciale, nella stessa sede, mercoledì 31 ottobre 2018 (giorno delle votazioni) – dalle 7,30 alle 8, prima dell’inizio del voto.

SEGGIO VOLANTE PER ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI O RICOVERATI

L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.

L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale.

La richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Elettorale, entro le ore 13,30 di martedì 30 ottobre 2018, al fax n. 0521/931678 o all’indirizzo mail: ufficioelettorale@provincia.parma.it, corredata da attestazione di un medico incaricato dalla direzione del Presidio ospedaliero, che dovrà certificare l’impossibilità del degente di recarsi a votare.

I componenti del seggio volante adotteranno tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.