Elezioni regionali di domenica 26 gennaio: tutto quello che c'è da sapere

Tutto pronto in Comune per le elezioni regionali, in programma domenica 26 gennaio. Si voterà dalle 7 alle 23, in 204 sezioni, più 8 sezioni speciali, collocate in ospedali ed in carcere. Tutti i seggi sono privi di barriere architettoniche e accessibili agli elettori disabili. Per votare occorre presentarsi nella sezione elettorale di iscrizione muniti di tessera elettorale e di carta d'identità od altro documento di riconoscimento.

Gli elettori con diritto di voto saranno 146.541, di cui 69.775 maschi e 76.766 femmine. I diciottenni che voteranno per la prima volta saranno in tutto 945, di cui 489 maschi e 456 femmine.

In occasione della consultazioni elettorale gli uffici del Duc rimarranno aperti, per il rilascio di carta d'identità e della tessera elettorale, venerdì 24 e sabato 25 gennaio dalle 8 alle 19 e domenica 26, dalle 7 alle 23. E' possibile, inoltre, prenotare la tessera elettorale tramite web, oppure telefonando al numero verde, dedicato alle elezioni: 800.977917. Chiamando il numero verde gratuito è possibile prenotare il duplicato della tessera elettorale in caso di smarrimento, ed avere tutte le informazioni sulle elezioni.

Il sito web: www.elezioni.comune.parma.it è un altro importante strumento attraverso cui è possibile richiedere il duplicato della tessera elettorale, la visura elettorale, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo dei presidenti di seggio e da quello degli scrutatori. Gli scrutatori sono 4 per ogni seggio normale e 2 per gli speciali, in tutto 838, più i presidenti ed i segretari. Sempre sul sito sono pubblicate le liste definitive dei candidati che parteciperanno alla competizione elettorale.

I parmigiani che hanno cambiato indirizzo di residenza nel Comune di Parma dopo il 12 dicembre dovranno votare nella sezione elettorale in cui erano precedentemente iscritti.

Gli elettori cittadini italiani residenti all'estero, A.I.R.E – Anagrafe italiani residenti all'estero – sono 6.401 di cui 3.323 maschi e 3.078 femmine: per loro non è possibile votare all'estero. Agli elettori Aire è stata recapitata una cartolina con la data delle elezioni per accedere alle agevolazioni di viaggio per rientrare in Italia e votare nella sezione in cui sono iscritti.

Saranno garantiti i servizi di trasporto speciali, in collaborazione con l'Assistenza Pubblica di Parma, per persone con problemi di deambulazione che non sono in grado di raggiungere autonomamente il seggio elettorale. Per usufruirne è necessario prenotare con anticipo allo 0521 – 224983.

Esiste anche la possibilità di votare a domicilio per persone colpite da gravi malattie che dipendono da apparecchi elettromedicali o con infermità tali da non poter lasciare la propria abitazione: è necessario presentare richiesta al sindaco in carta libera, che riporti i dati anagrafici, indirizzo e numero di telefono, con allegata copia di tessera elettorale e certificato rilasciato dai Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Usl da cui risulti l'infermità.

E' altresì garantito il voto assistito per ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che potranno esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore volontariamente scelto. Qualora non risulti evidente l’impedimento al voto, esso potrà essere dimostrato mediante certificato medico che attesti che l’infermità fisica non consente all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un accompagnatore. Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente dai funzionari medici designati dai competenti organi dell’Azienda Unità sanitaria locale, con sede presso il Servizio di Igiene Pubblica in via Vasari 13/A, raggiungibile al numero telefonico 0521-396462.