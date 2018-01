elezioni politiche 2018. per una sinistra rivoluzionaria - parma: conferenza stampa e assemblea pubblica con presentazione della lista e dei candidati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Martedì 30 gennaio, alle ore 20:45 presso la sala civica di via Bizzozero 13 a Parma verrà presentata la lista “Per una Sinistra Rivoluzionaria”. E’ sotto gli occhi di tutti come l’attuale quadro economico non è in grado di offrire nessuna prospettiva di miglioramento. Tutt’altro, condanna ad un futuro sempre più nero. La disuguaglianza sociale non è mai stata così alta, come confermato anche dal recente rapporto Oxfam, e c’è una costante crescita di povertà, disoccupazione e precarietà a fronte di un aumento dei profitti delle grandi aziende, delle multinazionali, degli istituti finanziari. Per una Sinistra Rivoluzionaria nasce dalla necessità di un programma anticapitalista che esprima limpidamente gli interessi dei lavoratori e dei giovani. In occasione della conferenza stampa e assemblea pubblica di martedì sarà possibile confrontarsi con il portavoce nazionale, Claudio Bellotti, e con i candidati del territorio: Margherita Colella, Federico Toscani e Filippo Agazzi per la Camera; Andrea Davolo, Orietta Piazza e Ferdinando De Marco per il Senato. “Per una Sinistra Rivoluzionaria” – Parma Info e contatti 338 836 6924