Bonaccini si ricandida, Pizzarotti al suo fianco

Il governatore uscente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini presenta la sua ricandidatura alla guida della Regione. Al suo fianco ci sono i sindaci dei principali Comuni dell'Emilia-Romagna, tra questi anche Federico Pizzarotti, il primo cittadino di Parma. Con Bonaccini ci sarà anche il sindaco del capoluogo emiliano, Virginio Merola, oltre a Luca Vecchi (Reggio Emilia), Giancarlo Muzzarelli (Modena), Enzo Lattuca (Cesena), Michele De Pascale (Ravenna) e Andrea Gnassi (Rimini). Hanno garantito la loro presenza tanti sindaci di piccoli e grandi Comuni, espressione anche di esperienze civiche alla guida delle amministrazioni locali.



Federico Pizzarotti, sindaco di Parma si scaglia contro il M5S attraverso un monito via social: "C'è chi preferisce non presentarsi alle Regionali in Emilia Romagna per paura di sfigurare. Chi non ha idee e progetti per gli italiani, indietreggia. Chi li ha, invece, avanza. Qui servono coraggio e pragmatismo, e tre punti per l'Emilia Romagna: investimenti per imprese e lavoro; sviluppo sostenibile e green; qualità della vita e servizi. Stiamo lontani da strategie politiche inconcludenti, e più vicini agli emiliano-romagnoli, che semplicemente chiedono risposte alle loro incertezze".