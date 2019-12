Emilia-Romagna Coraggiosa: i candidati di Parma

Sono state depositate oggi le liste delle candidate e dei candidati di Emilia-Romagna Coraggiosa, che sosterrà Stefano Bonaccini per la sua rielezione alla presidenza della Regione. Una squadra di persone appassionate e credibili, per impegno e competenze, che offre uno spaccato trasversale, plurale e inclusivo, della società emiliano-romagnola.

Molti giovani, attivisti per il clima e per i diritti, artisti, ecologisti, amministratori, persone che vengono dal mondo associativo, sindacale, della scuola, della sanità e delle professioni, ricercatori e innovatori: insieme, per affrontare le nuove grandi sfide su cui ci giochiamo il futuro: l’emergenza climatica e sociale, inscindibili tra loro.





Queste le liste:



BOLOGNA Schlein Elena Ethel detta Elly; Taruffi Igor; Berti Gessica; Ulivieri Maximiliano; Pasquali Laura; Caserta Sergio; Freddi Daniela; Capobianco Francesco; Sedda Bruno; Mato Jora; Manigrasso Giovanni detto Gianni.





FERRARA Schlein Elena Ethel detta Elly; Romani Flavio; Alvisi Angela Rita; Grassi Leonardo.





FORLI-CESENA Spallaccia Beatrice; Alagna Cecilia detta Ceci; Gerbino Gaetano; Palazzi Ignazio; Zanetti Lodovico detto Vico.





MODENA Trande Paolo; Biagini Erica; Cornia Cinzia; Magnoni Carlo; Venturelli Martina; Arbore Aldo; Sentimenti Mauro; Ascari Donatella.





PARMA Boschini Marco; Maurizio Anna Rita; Ghisoni Francesco; Massera Silvia; Angri Matteo.





PIACENZA Castelli Massimo; Corso Benedetta; Pastorelli Franco; Groppelli Serena.





RAVENNA Ortolani Luca; Vicari Federica; Necki Edward Jan; Marchetti Isabella.





REGGIO EMILIA Schlein Elena Ethel detta Elly; Amico Federico Alessandro; Bertoldi Mara; Guaitolini Sergio; Maccaferri Elena; Orlandi Wassili detto Nello.





RIMINI Zamagna Chiara; Fiori Alfio; Marani Mara; Mina Fabio.