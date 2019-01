+Europa, Fusacchia a Parma per dialogare con Federico Pizzarotti

L’On. Alessandro Fusacchia, eletto alla Camera e neo-candidato segretario di +Europa, arriva a Parma per dialogare con il sindaco Federico Pizzarotti e incontrare cittadini e attivisti locali.

L’evento, che si svolgerà lunedì 21 presso l’Auditorium Parma Lirica (viale Gorizia, 2) dalle 20.30 alle 22.30, fa parte di un tour nazionale lanciato dalla mozione “Contare Di+” in vista dell’imminente Congresso di +Europa (a Milano dal 25 al 27 gennaio); tour che ha toccato e toccherà 45 città italiane ed europee fino alla data del Congresso.

L’incontro di Parma, organizzato con la collaborazione del consigliere comunale Marco Maria Freddi (Effetto Parma), sarà introdotto da Luca Amadasi, coordinatore del comitato locale di +Europa, per poi suddividersi in due momenti.

Nel primo, Silvia Benedetti (deputata con Sogno Italia) e Serse Soverini (deputato con Area Civica e coordinatore regionale di Italia in Comune) si confronteranno in un dibattito sul rapporto tra sviluppo delle imprese e tutela dell’ambiente.

Nel secondo, l’On. Fusacchia e il Sindaco Federico Pizzarotti dialogheranno sul ruolo che istruzione e cultura possono avere per lo sviluppo del paese. I duetti saranno moderati da Patrizia Ginepri, giornalista della Gazzetta di Parma.

“Per costruire una nuova politica serve il contributo di tutti: cittadini, media, istituzioni” – sostiene il deputato – “Istruzione, lavoro e cultura possono e devono essere la benzina per riavviare il motore della partecipazione e dello sviluppo.” Dopo l’evento in Auditorium, Fusacchia si fermerà al vicino Circolo Parma Lirica, per incontrarsi e dialogare con il comitato locale di +Europa. “Non vogliamo semplicemente costruire un nuovo partito, ma costruire un partito nuovo” – continua l’Onorevole – “e per farlo dobbiamo ascoltare e aiutare ogni iscritto a mettere il meglio di sé a disposizione di questa comunità, al di dentro ma soprattutto al di là del Congresso”