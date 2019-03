Europee, Italia in Comune si allea con +Europa: Pizzarotti possibile candidato

Annunciamo con soddisfazione l'alleanza elettorale per le europee con Italia in Comune". Lo ha detto Benedetto Della Vedova durante la conferenza stampa, nella sede di +Europa con Federico Pizzarotti e Alessio Pascucci di Italia in Comune oltre a Emma Bonino, Bruno Tabacci, Riccardo Magi.

Benedetto Della Vedova sarà tra i candidati capolista della lista +Europa e Italia in Comune annunciata oggi in vista delle europee. Federico Pizzarotti forse: "Io sono saldamente alla guida del comune di Parma ma avendo lanciato insieme un'iniziativa nazionale valuteremo di essere al servizio del progetto".

"I valori di +Europa li conoscevo e li condividevo già prima di oggi. E tra questi validi c'è l'europeismo: da soli non si va da nessuna parte. Chi ci vende la storia che fuori dall'Europa, che con la lira staremmo meglio, vende falsità e quello che sta accadendo con la Brexit lo dimostra". Lo ha detto Federico Pizzarotti alla conferenza stampa di annuncio dell'alleanza elettorale per le europee tra Italia in Comune e +Europa.

"Con +Europa ci sono tanti punti di contatto e credo che questa alleanza sia un giusto equilibrio rispetto al listone proposto da

Calenda. Perchè non basta unirsi contro qualcosa ma per un'idea e la nostra è un'alleanza propositiva, per convincere le persone di quanto ci sia bisogno di Europa. E il listone inoltre avrebbe forse troppo annacquato le varie identità".

"Sono molto felice di questa alleanza per le europee e in alcuni casi per le amministrative e poi vedremo dove porterà. Intanto, Potrebbero esserci altre novità nelle prossime ore. C'è un dialogo con il Pde di Francesco Rutelli, con Volt", aggiunge Della Vedova.

Una lista, spiega, che si colloca nello stesso fronte europeista del Pd ma "anche per colpire uniti meglio marciare divisi perché siamo in

un elezione proporzionale", conclude Della Vedova. (Mon/Adnkronos)

