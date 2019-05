Europee: nessuno dei candidati parmigiani è stato eletto

Tra i candidati parmensi delle elezioni Europee del 26 maggio nessuno è stato eletto all'Europarlamento. Per il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, candidato con la lista +Europa-Italia in Comune le preferenze sono state 21.658, per Emiliano Occhi della Lega 10.127, per Chiara Bertogalli, che si è presentata con Europa Verde 3.696, per Fabio Petrella di Fratelli d'Italia 2.042, per Diaz Crescitelli del Movimento 5 Stelle 1.822.