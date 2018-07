Figli di coppie gay, Pizzarotti attacca Fontana: "Si metta il cuore in pace, Parma è la città dei diritti"

Il sindaco di Parma e leader di Italia in Comune Federico Pizzarotti commenta le dichiarazioni del Ministro Fontana, fatte in Commissione Affari sociali della Camera, sullo stop al riconoscimento dei figli delle coppie gay. Ecco il post del primo cittadino

Per anni Lega e 5 Stelle continuavano a dirci che ci sono priorità più grandi rispetto ai diritti dei singoli, che bisogna guardare le cose che contano veramente. Oggi scopriamo che le cose che contano veramente sono limitare i diritti dei singoli, come se un diritto in meno a te volesse dire qualcosa in più a me.

Caro Ministro, si metta il cuore in pace: #Parma è città dei diritti, e noi continueremo a difenderli. Se doveste continuare su questa strada, invece di rendere più chiare le modalità di riconoscimento, in modo ragionato ma fermo alzeremo la nostra voce e faremo presente che togliere un diritto al singolo non vuol dire automaticamente vivere in un mondo migliore.