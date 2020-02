Foibe, Aimi: “A Parma vergognoso convegno negazionista”

"Ancora una volta, a Parma - ha dichiarato Enrico Aimi, senatore e commissario provinciale Forza Italia di Parma - si svolgerà l’indegno e vergognoso convegno negazionista dal titolo “Foibe e fascismo” con tanto di video “Basovizza, un falso storico”. Inutile dire che il Giorno del Ricordo è istituito con legge dello Stato e la negazione di quei fatti potrebbe configurare ipotesi di reato. Ci sono voluti anni per riconoscere alle vittime delle foibe, per decenni italiani di serie B che si ritrovarono ad essere considerati stranieri in casa loro, la stessa dignità delle altre vittime di quel complesso periodo storico. Eventi come questi ostacolano il già difficile percorso di riappacificazione che invece è necessario al Paese. Sul volantino dell’evento compare inoltre l’associazione ANPI e il Comitato Antifascista antimperialista per la Memoria storica: vorremmo a questo punto una chiara presa di posizione di quelle Istituzioni che, a qualunque livello, continuano a finanziarie associazioni come l’ANPI che poi si prestano a questo tipo di propaganda. Si sa, tutto ciò che di buono esiste nel nostro Paese, come la legge sul Giorno del Ricordo, quando finisce nelle mani delle sinistre diventa occasione per fare revisionismo, negazionismo e partigianeria. Chiediamo al sindaco di Parma, il caro Pizzarotti che tanto ama distribuire bollini antifascisti, di prendere le distanze da questo convegno e dai suoi organizzatori che, proprio nella sua città, sembrano trovare una accoglienza particolarmente calorosa".