"Foibe e fascismo: scandalosa la posizione dell'Anpi di Parma"

"Vergognosa e scandalosa la posizione assunta da Anpi Parma nel sostenere il convegno “Foibe e Fascismo” organizzato dal ‘Comitato antifascista antimperialista e per la memoria storica’: negare, ancora dopo anni, l’esistenza delle foibe e parlare di ‘falso storico’ è veramente assurdo”, cosi il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Parma e Provincia Nicolas Brigati commenta l’evento in programma il prossimo 10 febbraio al Cinema Astra di Parma.

“I morti non hanno colore politico e sono tutti uguali: dovremmo ricordarci solo di questo e, da qui partire, per rendere omaggio a tutti e non solo a quelli di una determinata fazione politica”, prosegue Brigati. “Non c’è mai fine al peggio - conclude - ed è veramente assurdo che in un Paese come l’Italia ancora si neghino i crimini commessi dai regimi comunisti. Come capogruppo di maggioranza al Comune di Busseto sono orgoglioso di aver organizzato - il prossimo 6 febbraio alle 21.00 in Sala del Consiglio - lo spettacolo “Storia Tragica Istriana”: per non dimenticare”.