Foibe, Giorgietti: "Sono pronto a fare un esposto alla Magistratura per il convegno di Parma"

In merito al convegno sulle foibe a Parma, al centro delle polemiche degli ultimi giorni, interviene con una nota il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Veneto ed esponente di Fratelli d’Italia, Massimo Giorgetti: “Mi sono stancato di assistere ogni anno a questo dilagante negazionismo sulle foibe, ho deciso quindi di passare dalle parole ai fatti. Sono pronto a fare un esposto alla magistratura per il convegno negazionista di Parma patrocinato dall’ANPI in programma il prossimo 10 febbraio. E’ bene infatti ricordare a tutti che l’inasprimento della Legge Mancino voluto dal Parlamento nel 2016, prevede da 2 a 6 anni di reclusione nei casi in cui “la propaganda, l’istigazione e l’incitamento si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra” come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale. E’ ora di smetterla di utilizzare la Legge Mancino a fasi alterna e in modo strumentale, deve valere per tutti. Oltre ai 70 anni di vergognoso silenzio, non permetterò che si aggiungano altri anni di sofferenza a tutti coloro i quali hanno subito le violenze dei comunisti titini nell’indifferenza delle Istituzioni.“

“Questo serva da monito – conclude Giorgetti - per chi si macchia di negazionismo nei confronti delle foibe. Ogni anno assistiamo a lapidi in ricordo dei martiri delle foibe imbrattate con la falce e il martello, convegni dove si nega l’esistenza delle foibe, dichiarazioni negazioniste da parte dell’anpi sulla veridicità di quanto accaduto sul confine orientale per mano dei partigiani titini e via discorrendo, in una vera e propria escalation di revisionismo storico. Credo sia doveroso difendere la verità e portare rispetto per le tante vittime cadute per la sola colpa di essere italiane ed è per questo che ho deciso di intervenire duramente.”