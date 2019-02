Foibe, i familiari delle vittime: "Cancellate il convegno di Parma"

Il Comitato dei Familiari delle Vittime Giuliane, Istriane, Fiumane e Dalmate chiede la cancellazione del convegno di Parma 'Foibe e fascismo' previsto per il 10 febbraio al cinema Astra di Parma. "Tale convegno revisionista e negazionista- si legge in una nota- rappresenta l'ennesimo insulto alla memoria degli Istriani, dei Fiumani barbaramente seviziati, trucidati e deportati dai partigiani comunisti titini sul confine orientale a guerra finita, la cui unica colpa era di essere italiani. In detto convegno saranno presenti anche due video che negano l'esistenza della Foiba di Basovizza, monumento nazionale italiano, e spargono menzogne antistoriche sul calvario e l'uccisione della giovane studentessa laureanda Norma Cossetto"