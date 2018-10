Forza Italia: "Istituire un presidio fisso delle forze dell'ordine all'ospedale di Vaio"

"Istituire un presidio fisso delle forze dell'ordine all'ospedale di Vaio". A proporlo è il gruppo consiliare di Forza Italia in una nota stampa a firma dei consiglieri Francesca Gambarini, Giuseppe Comerci e Silvia Barbieri. "Perfino l'ospedale di Vaio è stato colpito dai ladri, che non si fanno scrupoli nemmeno davanti alla malattia - si legge - . E, infatti, si sono portati via attrezzature per oltre 300 mila euro dagli ambulatori della Gastroenterologia. Si tratta di un fatto gravissimo e tutti ci stiamo chiedendo come sia stato possibile che i malviventi siano riusciti a entrare e uscire dal reparto indisturbati. Le misure di sicurezza predisposte dall'Azienda Usl, a quanto pare, non bastano e vanno potenziate, a partire dalla videosorveglianza e dai sistemi dall'allarme. Fondamentale è, però, agire per aumentare la presenza delle forza dell'ordine, che ringraziamo per quanto già fanno. L'ospedale è un luogo dove passano migliaia di persone ogni giorno e dove si salvano vite umane: deve essere sicuro. Deve esserci un presidio fisso delle forza dell'ordine. Alcuni anni fa Forza Italia aveva presentato una mozione (approvata all'unanimità) per chiedere l'istituzione di un posto di polizia all'ospedale. Ripresenteremo la proposta: chiederemo che il Comune da subito predisponga un presidio fisso della Polizia municipale e attivi per avere al più presto una presenza stabile a Vaio dei Carabinieri o della Polizia di Stato. Speriamo che l'amministrazione sostenga le nostre proposte di buon senso e si muova per dare più sicurezza ai fidentini e a tutti gli utenti e a tutti i lavoratori dell'ospedale di Vaio".