"Migliorare la collaborazione tra municipale e forze dell'ordine per il controllo del territorio"

"Risse, spaccio, spari. Addirittura si sta indagando su una rissa con annessi colpi di pistola in via Trento. A che punto siamo arrivati? Questa è la Parma che leggiamo ogni giorno dalle pagine dei giornali e che sentiamo nei racconti dei parmigiani. Non è questa la città che vogliamo e che vogliamo lasciare alle generazioni future. L'annunciato arrivo di 16 nuovi poliziotti é un segnale positivo ma dobbiamo iniziare ad agire subito. Non servono tanti soldi, serve organizzare in maniera intelligente il lavoro della Polizia municipale e migliorare il coordinamento con le forze dell'ordine. Questo il sindaco Pizzarotti può farlo subito. Va sottolineato poi che nella maggior parte dei casi, parliamo di fatti commessi da stranieri: per questo ringraziamo il Pd e Pizzarotti, fautori dell'accoglienza a tutti i costi. Auspico quindi un efficace intervento del ministro dell'Interno per migliorare il sistema delle espulsioni e dei rimpatri. Così Parma non può continuare. Serve agire. Pizzarotti, ci sei?". Lo ha dichiarato Francesca Gambarini, commissario provinciale di Forza Italia.