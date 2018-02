Fratelli d'Italia: presentati i candidati di Camera e Senato

“Bisogna parlare con le persone, perchè è fondamentale che tutti capiscano che l'Italia ha un futuro e che quel futuro può ripartire dall'Italia. Vorrei che da questa sede usciste convinti che noi siamo l'unica alternativa al disfacimento del Paese: in un momento storico delicato come questo abbiamo bisogno di ritrovare i nostri valori e le nostre certezze. Siamo convinti che avremo ottimi risultati a livello nazionale e in questo collegio”. Così Ylenja Lucaselli, candidata alla Camera di Deputati nel collegio plurinominale di Piacenza-Parma-Reggio Emilia ha suonato la carica ai militanti e simpatizzanti, tra cui spiccavano i membri dell'assemblea nazionale Priamo Bocchi e Stefano Bosi, arrivati nella sede di via Mazzini 6 a Parma, nel cuore del centro storico della città, per la presentazione del programma elettorale e dei candidati parmensi.

Padrone di casa della mattinata, ad un tavolo composto per tre quarti da donne, è stato Massimo De Matteis, presidente provinciale del partito di Giorgia Meloni e in corsa insieme alla Lucaselli.

“Chi fa politica si mette al servizio della comunità e Fratelli d'Italia ha tutti gli ingredienti per interpretare al meglio questa caratteristica: il nostro movimento non è fatto da attivisti che modificano il loro agire a seconda di un tornaconto personale, ma da gente che ha voglia di spendersi per rendere migliore il nostro Paese” ha detto De Matteis.

Quindici le priorità per l'Italia su cui iniziare a lavorare già dal 5 marzo presentate dai candidati e che ruotano attorno alla tutela dell'identità italiana e del made in Italy ma anche al sostegno alle famiglie, alla natalità e all'occupazione e, soprattutto, che guardano al rilancio dell'economia e ad una minore pressione fiscale per garantire un futuro ai giovani. “Ci presentiamo in una giornata speciale: San Valentino è il giorno degli innamorati e Fratelli d'Italia è il partito innamorato degli italiani” ha sottolineato Brunella Mainardi, candidata al Senato nel collegio Parma-Reggio Emilia-Modena. “Durante la campagna elettorale si sentono promesse di tutti i tipi che non vengono mai attuate. Noi ci siamo candidati per andare a vedere dov'è che a Roma le buone idee degli italiani si impantanano e per sbloccare questa situazione di costante stallo” ha concluso Elisa Guareschi, assessore nel Comune di Busseto e candidata alla Camera nel collegio plurinominale di Piacenza-Parma-Reggio Emilia.



Nei prossimi giorni i candidati parmensi saranno impegnati in incontri sul territorio e si ritroveranno di nuovo insieme domenica 18 a Roma per la manifestazione organizzata in piazza Cavour, dedicata al tema della sovranità popolare e contro ogni inciucio.