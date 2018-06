Fritelli riconfermato sindaco di Salsomaggiore: "Ora la città può tornare a risplendere"

Filippo Fritelli è stato riconfermato sindaco di Salsomaggiore Terme. Nel ballottaggio del 24 giugno infatti ha battuto la candida del centro destra Anna Volpicelli per 101 voti. I risultati definitivi sono arrivati verso mezzanotte, dopo uno scrutinio lento ed incerto. Fino all'ultimo infatti, visto anche il numero di voti risicati che separano i due candidati, non c'erano certezze. Filippo Fritelli ha ottenuto 3.873 voti mentre Anna Volpicelli 3.772.

"Sono felice per questa vittori del collettivo e della comunità - ha dichiarato Filippo Fritelli- che conferma il valore dei nostri programmi e ribadisce la volontà dei cittadini. Ora Salsomaggiore può davvero tornare a risplendere.La campagna è stata lunga, a tratti estenuante. Sappiamo che la destra sarà autrice di una opposizione arroccata, ma per il bene della nostra città non possiamo permetterci una sterilità politica simile: per questo intendo mantenere la mia promessa di non escludere nessuno e invito già nelle prossime ore la signora Volpicelli ad un incontro per iniziare a portare avanti il suo progetto del MaB Unesco".

Vorrei chiudere con un ringraziamento a tutti i nostri elettori: sia chi ci ha riconfermato la propria preferenza dopo il primo turno, sia chi ha scelto in questa tornata di ballottaggio".