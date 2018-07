Fritelli pubblica il post di Salvini a testa in giù: "Citare Mussolini non rende simpatici"

Il presidente della Provincia e sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme Filippo Fritelli ha pubblicato su Facebook la foto del post del Ministro dell'Interno Matteo Salvini a testa in giù. Il famoso post è quello in cui il leader della Lega cita Benito Mussolini: "Tanti nemici, tanto onore". L'esponente del Partito Democratico ha pubblicato il post e ha commentato: "Evidentemente citare Mussolini piace e rende simpatici. Ecco per me no !!!!". Sotto al post ci sono già numerosi commenti: un post che non mancherà di suscitare polemiche. Alcuni commentatori accolgono positivamente l'uscita di Fritelli, altri meno e lo criticano, richiamandolo al suo ruolo istituzionale.

