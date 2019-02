Garante per tutela vittime reato: no in commissione Bilancio alla proposta della Lega

Voto contrario, in sede consultiva, da parte della commissione Bilancio, affari generali e istituzionali, presieduta da Massimiliano Pompignoli, alla proposta di legge della Lega finalizzata a istituire la figura del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di cui è relatore Andrea Liverani. Hanno votato ‘no’ Pd e Silvia Prodi (Misto), hanno votato a favore Ln e Fi mentre si è astenuto il M5s.

L’elevato numero di reati denunciati in Emilia-Romagna – ha spiegato il relatore Liverani – giustificano l’istituzione del Garante, figura imparziale e indipendente a cui potrà rivolgersi chi subisce un reato “per avere supporto informativo su tempi e modalità per presentare denuncia e querela nonché per ottenere assistenza psicologica, socio-sanitaria, assistenziale e legale”.

Gian Luigi Molinari (Pd), nel ricordare come molte delle funzioni previste dal progetto di legge in capo al Garante siano già svolte dalla Fondazione regionale per le vittime dei reati, ha espresso la contrarietà del gruppo dem per quello che si configura come “un’inutile doppione”.

Al contrario, per Andrea Galli (Fi) “il supporto informativo e l’assistenza psicologica al cittadino vittima di reato sono due funzioni peculiari del Garante che ne giustificano l’istituzione”, anche perché – ha evidenziato – possono integrarsi con quelle svolte dalle forze dell’ordine.