Europee, c'è anche Giovanni Paolo Bernini tra gli impresentabili secondo la Commissione Antimafia

C'è anche Giovanni Paolo Bernini, ex assessore del Comune di Parma ai tempi del sindaco Vignali, tra i cinque cosidetti impresentabili alle Elezioni Europee, secondo la Commissione parlamentare Antimafia. Gli altri quattro sono Silvio Berlusconi e Salvatore Cicu, che sono nella lista Berlusconi Forza Italia per cambiare l'Europa insieme a Bernini. La quarta è Emmanuela Florino di Casapound Italia mentre il quinto è Pietro Tatarella, coinvolto nell'inchiesta di Milano sulle tangenti ma il Tribunale del Riesame si deve ancora esprimere sulla sua situazione. "Giovanni Paolo Bernini, lista Berlusconi Fi per cambiare l'Europa - ha continuato Morra - è condannato con sentenza in data 7 marzo 2019 dalla Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha rideterminato la pena in un anno e 8 mesi di reclusione per il reato di corruzione per un atto contrario a doveri di ufficio e dichiarato la prescrizione per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità" ha detto il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra.