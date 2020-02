Giunta regionale, Pizzarotti: "Auguri a Barbara Lori e a tutta la squadra, pronti a lavorare insieme"

"Faccio gli auguri più sinceri alla nuova giunta regionale appena annunciata. Ci sarà un grande lavoro da fare e Parma è già pronta a collaborare come sempre ha fatto. Faccio in particolare gli auguri a Barbara. Ieri l’ho sentita personalmente congratulandomi con lei: siamo pronti a metterci a disposizione del territorio per fare sempre il meglio. Ci aspettano sfide importanti a partire dalle infrastrutture, dallo sviluppo sostenibile e dall’ambiente. Noi ci siamo e siamo pronti a fare la nostra parte". Così il sindaco Pizzarotti su Facebook circa l'annuncio della nuova giunta regionale ufficializzata dal presidente Bonaccini