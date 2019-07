I parlamentari della Lega: “Rischio idrogeologico, a Parma interventi per oltre 11 milioni”

“Il Governo ha sbloccato 50 miliardi per opere pubbliche come strade, scuole, ospedali, ferrovie e altri cantieri per far ripartire il Paese, la sua economia e opere che, in alcuni casi, sono ferme da 30 anni. Mentre gli altri parlano e remano contro, la Lega si occupa dei problemi quotidiani delle famiglie, delle imprese, dei territori”, spiegano i parlamentari parmigiani della Lega Laura Cavandoli e Maurizio Campari

“Nel dettaglio, si tratta di 31 miliardi per le strade, 2,5 miliardi per manutenzione ponti, viadotti e gallerie, 15 miliardi per le ferrovie, 250 milioni per i campi sportivi delle piccole città e delle periferie, 4 miliardi per ristrutturazioni e ammodernamenti nell’edilizia sanitaria, infine 315 milioni per un piano straordinario di prevenzione del dissesto idrogeologico tra cui interventi a Parma, Sala Baganza, Sorbolo Mezzani, Salsomaggiore e Montechiarugolo per oltre 11 milioni di euro”, spiegano i parlamentari del Carroccio.