Foibe, il presidente dell'Anpi di Parma: "E' una notizia priva di fondamento"

"Anpi Parma partecipa non sponsorizza convegno. E' una notizia totalmente priva di fondamento". Lo ha detto all'Adnkronos Aldo Montermini presidente provinciale Anpi Parma in merito alla presenza del logo dell'associazione sulla locandina del convegno "Foibe e Fascismo 2019", la "quattordicesima edizione della contromanifestazione cittadina in occasione del 'Giorno del Ricordo'",in programma domenica prossima al Cinema Astra della città emiliana.

"Ribadisco che è una notizia priva di ogni fondamento - ha affermato Montermini - se si osserva con attenzione la locandina dell'evento si comprende che l'Anpi Parma non sponsorizza, ma partecipa all'evento che tra l'altro viene organizzato da 14 anni".

"Si tratta di un'evento di memoria storica che viene organizzato a Parma e mi chiedo perché in 14 anni di questa iniziativa, - ha continuato Montermini - solo quest'anno stampa e politici sostengono che si tratta di un convegno negazionista? Tutti

gli anni si svolge questa iniziativa e solo quest'anno sarebbe negazionista?".

"E' un'iniziativa che l'associazione porta avanti per sottolineare quello che il fascismo ha fatto sul confine Orientale, la Jugoslavia occupata e i campi nessuno può negarli come gli 800 slavi imprigionati. Insomma - ha concluso Montermini - da nessuna parte si troverà mai scritto che le Foibe non esistono e voglio ribadire ancora con chiarezza che Anpi Parma non sponsorizza convengo ma partecipa al convengo e all'iniziativa che si svolge da ben 14 anni".